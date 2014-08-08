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افتتاح قسم طوارئ جديد بمستشفى إمبابة العام نهاية أغسطس الجارى

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قال الدكتور أحمد حسنين، مدير عام مستشفى إمبابة العام، إنه سيتم افتتاح قسم جديد للطوارئ يضم 20 سريرا نهاية أغسطس الجارى، ويضم القسم غرفة أشعة وموجات صوتية ومعمل وصيدلية وبنك دم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوى عقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات وخلال الاجتماع، أشاد بمستشفى إمبابة العام من ناحية تطوير الخدمات فيها والاهتمام بنظافتها.

وأشار الدكتور أحمد حسنين، إلى أن المستشفى تحرص على تقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن من الموطنين ومراعاة مكافحة العدوى ونظافة المستشفى، موضحا أن المستشفى يتردد عليها 1350 مريضا بالعيادات الخارجية يوميا وفى الاستقبال والطوارئ حوالى 1500 مريض لخدمة منطقة إمبابة وضواحيها.

وأكد أن المستشفى تعمل حتى فى الأعياد والمناسبات وهو ما دعا محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن بالقيام بزيارة للمستشفى ثالث أيام العيد ضمن الزيارات المفاجئة التى يقوم بها المسئولين للمستشفيات.

وأشاد بالخدمات التى تقدمها المستشفى خاصة فى الطوارئ، وأبدى إعجابه بالمستوى الطبى فيها والخدمة الصحية فى كافة التخصصات، وقد سجل ذلك فى سجل الزيارات، مشيرا إلى أن المستشفى تشمل 15 سرير عناية مركزة، وهناك خطة لزيادتها لتصبح 25 و 22 حضانة أطفال بما تشمله من طاقم تمريض مدرب وأطباء مدربين على رعاية الأطفال المبتسرين وهناك خطة لزيادة أعداد الحضانات لتصبح 40 حضانة وأنه يوجد 22 سرير طوارئ حروق.

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العناية المركزة بالمستشفى
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حضانات المستشفى
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محافظ الجيزة يشيد بمستشفى إمبابة العام فى سجل الزيارات


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