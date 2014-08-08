ميسيكا باريس تطلق مجموعة مجوهرات جديدة

أطلقت علامة "ميسيكا" Messika مجموعة جديدة للمجوهرات تحمل اسم "غلامزونن" Glamzone بتصاميم مميزة وتعكس هذه التشكيلة الثقة والاستقلالية، وتستمد إلهامها من الميثولوجيا لتكون معبرأً حقيقياً عن المرأة الحرة. تتردد في تصاميم هذه التشكيلة لمحات من الأساطير الإغريقية القديمة، متمثلةً في انحناءات أسهم ’أرتميس‘ سيدة القمر والصيد، ولمسات من رمح ’أثينا‘، سيدة الحرب والحكمة في هذه الأساطير. ومنذ نشأت علامة "ميسيكا" Messika في عام 2005 استطاعت أن تحتل مكانةً متقدمة في مجال صناعة المجوهرات الراقية التي لا تفقد بريقها مع الزمن، ويعود سر نجاح Messika إلى استخدامها قطع ألماس فريدة ومميزة.

مجموعة رائعة ومبتكرة من الذهب الأبيض والماس، شاهديها هنا وأخبرينا رأيك بها.