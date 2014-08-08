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صوفيا بوش تنفصل عن حبيبها بعد علاقة حبّ رومانسيّة

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الجمعة 08-08-2014 13:45

انفصلت الممثلة الأمريكيّة Sophia Bush عن حبيبها Dan Fredinburg رجل الأعمال الذي يتولى إدارة موقع Google العالمي.

وكشفت التقارير عن أنّ انفصال النجمين مضى عليه 6 أشهر، لكنه بقي سريّاً حتّى الآن، وفقاً لرغبة الطرفين.

ونشرت صحيفة US Weekly خبراً مفاده أنّ Bush وFredinburg افترقا في شباط من العام الحالي، واتفقا على أن يبقيا أصدقاء دائماً احتراماً للعلاقة الرومانسيّة التي جمعتهما لفترة طويلة.

وقال مصدر مقرّب من Sophia: "من الصعب أن تعيش حالة حبّ وعشق مع شخص لا تراه إلا 24 ساعة كلّ أسبوعين، ولا تجد الوقت للبقاء إلى جانبه".

يُشار إلى أنّ النجمة البالغة من العمر 32 عاماً كانت ارتبطت بحبيبها في نيسان من عام 2013، إلا أنّ علاقتهما بقيت سريّة حتى تموز من العام نفسه.

 

 

 

 

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