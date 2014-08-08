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ما هي نتائج الإفراط في استعمال المنظّفات؟

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ما هي نتائج الإفراط في استعمال المنظّفات؟ ما هي نتائج الإفراط في استعمال المنظّفات؟

الجمعة 08-08-2014 18:10

تقوم بعض السيّدات في المبالغة في استعمال منتجات التنظيف، اعتقاداً منهن بأنّ هذه الطريقة كفيلة بحصولهنّ على نتيجة أفضل.ولكن، هل تعلمين أنّ الإفراط في استعمال أدوات التنظيف يُسبّب لك مشكلات أنت بغنى عنها.
"سيدتي نت" يُطلعك على نتائج المبالغة في استخدام مواد التنظيف:

منظّف الزجاج
تلجئين في غالبية الأوقات إلى رشّ منظّف الزجاج، بكثرة، مباشرةً على لوح الزجاج.ولكنّك عند القيام بمسحه، ستلاحظين أن الأوساخ تتجمّع على الجوانب.
ولذا، يُفضّل رشّ القليل منه على قطعةٍ من القماش لمسح الزجاج.

ملمّع الأثاث
إنّ الإكثار من استعمال "سبراي" التلميع بالشمع، يتسبّب بتراكمات على الأثاث، ممّا يؤدّي إلى بروز الأوساخ.
ولذا، يُنصح باستخدامه مرّةً في كلّ شهر، ثم مسحه جيّداً بقطعة من القماش.

مسحوق الغسيل
إنّ المبالغة في وضع كميّة كبيرة من مسحوق الغسيل، يُعيق عمليّة التنظيف.
ولذا، يُفضّل الاكتفاء بوضع ملعقة منه فقط، مع كلّ دورة غسيل.

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سيدتي

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