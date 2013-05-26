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إبراهيم عيسى: نحن أمام جماعة بلا كفاءة وتتاجر بالدين

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إبراهيم عيسى: نحن أمام جماعة بلا كفاءة وتتاجر بالدين إبراهيم عيسى: نحن أمام جماعة بلا كفاءة وتتاجر بالدين
مستقبل الآن في يد أشخاص انتهازيين

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن هناك انهيارا للكفاءة لدى جماعة الإخوان المسلمين، فهم يتاجرون بالإسلام وبالدين، وحتى الآن وبعد عشرة أشهر من تولي محمد مرسي لم نسمع منه كلمة واحدة عن المشروع الإسلامي، خاصة أنه رجل ادعى بأنه المرشح الإسلامي والجماعة الإسلامية فهو الرجل الذي وافق وتوافق على أن تأكل مصر الحرام من خلال القروض.

واستنكر، في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، تصريحات مفتي الجماعة بأن تحرير القدس سيأتي على يد الرئيس مرسي وذلك وفقاً لنبوءة أحد العرافين اليهود، وتطرق للحديث عن الدستور، متسائلاً عن الاستقرار في الأوضاع المصرية عقب اقرار الدستور، ومشيراً إلى أن الجميع رأى الفوضي والانفلات ولم ير أحد أي شكل من أشكال الدستور.

وأضاف أن مستقبل مصر الآن ليس في أيادٍ أمينة، بل هي في يد أشخاص انتهازيين، وأكد أن الوضع الحالي يتطلب حالة من الاستقرار والوضوح التام، فنحن أمام حالة من الجهل السياسي وانعدام الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين.

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