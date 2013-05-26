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وزارة الكهرباء: إذا رشد المواطنون الاستهلاك ستنتهي أزمة انقطاع التيار

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وزارة الكهرباء: إذا رشد المواطنون الاستهلاك ستنتهي أزمة انقطاع التيار وزارة الكهرباء: إذا رشد المواطنون الاستهلاك ستنتهي أزمة انقطاع التيار
أبوالعلا: 42% من استهلاك الكهرباء بالمنازل

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أزمة الكهرباء ستنتهي تماما إذا رشد المواطنين استهلاك الكهرباء بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن لديها قدرة على إنتاج 24 ألف ميجا وات من الكهرباء، فيما يكون الاستهلاك نحو 27 ألف ميجا وات خلال أشهر الصيف.

وأضاف أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصري"، أن الوزراة تعمل على استيراد وقود من الخارج يسمح بتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، مما سيؤدي إلى اختفاء أزمة انقطاع الكهرباء حتى نهاية فصل الصيف، موضحا أن الوقود ليس هو السبب الوحيد في الأزمة، وإنما هناك مشكلة في الإصراف في استهلاك الكهرباء، دون حاجة لذلك. وقال إن 42% من استهلاك الكهرباء تستخدمه المنازل، مؤكدا أن كل الدعاوى التي تنادي بعدم تسديد فواتير الكهرباء لا تراعي مصلحة الوطن.

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