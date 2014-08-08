“رقية” طالبة بثانوية المنوفية مرشحة لجائزة أصغر باحثة عربية فى العالم



> ” رقية ” طالبة فى العقد الثانى من عمرها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجال علوم الارض والكواكب والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مجالات ( الفيزياء والرياضة والارض والفلك من معرض العلوم والهندسة المصرى ( isef ) ومرشحة لجائزة أصغر باحثة عربية فى العالم عن أبحاثها بإمكانية بناء منشآت آمنة ضد البراكين والحريق .

رقية رجب عبد الله رجب 16 سنة أكدت أن بحثها يتضمن اضافة مادة طبيعية فى الاصل صخر بركانى تتحمل درجة حرارة حتى 1350 درجة مئوية وهى اعلى من درجة حرارة الحمم البركانية والتى تتراوح بين 1000 أو 1200 درجة مئوية مشيرة إلى انه يمكن تشييد منازل ومنشأت امنه ضد البراكين والعوامل الجوية والطبيعية الصعبه والعزل الحرارى والتحصين ضد النيران والتطبيقات المختلفة .

وأضاف رقية أثناء تكريم محافظ المنوفية لها انها تدرس بالصف الثالث الثانوى بمدرسة قويسنا الثانوية وتم تعينها بلجنه التميز العلمى بمجال علماء وصناع العرب ومن ثم ترشيحها للحصول على جائزة افضل اصغر باحثة عربية فى العالم عن بحث المنشآت المضادة للبراكين والحرائق سيقام الحفل بلندن فى شهر اغسطس الجارى .

وأكدت رقية أنها أعدت بحث تحت عنوان ” منشأت آمنة” رسالة فى الدكتوراه واشرف عليها اكبر اساتذة كليه علوم وهم يبحثون منحها درجة الدكتوراه الفخرية، حول استخدام الصخور النارية ( البركانية ) فى تطوير المونه والخرسانه قسم جيولوجيا .

ومن جانبه كرم الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية الطالبه رقية رجب عبد الله رجب بشهادة تقدير ومبلغ مالى تكريما لها على تفوقها فى مجال جيولوجيا ودعم لها .

وأكد المحافظ على ان التفوق اصبح من الضروريات التى تتطلبها هذه المرحلة فى تاريخ امتنا وان مسيرة التقدم والنهضة تتطلب ادراكا ووعيا بحجم المسئولية الملقاه على عاتق كل مواطن وعلى كل منا ان يثبت تفوقا فى مجاله لان هذا التفوق يعد احد اهم محاور التنمية وايضا الانتماء فضلا على كونه استشراف لافاق مستقبل قريب يحمل لنا كل الخير واشار الى تميز ابناء المنوفيه عبر العصور وريادتهم وقيادتهم الوعاية فى كافة المجالات .

يذكر أن الطالبة متفوقة منذ الصغر فى مجال الرياضة فهى بطله فى لعبة الكارتية وكذلك تقوم بكتابه القصص القصيرة وهى كاتبة صحفية و الطالبة المثالية على مستوى مركز قويسنا وعلى مستوى المحافظة وقد تم وقد ابدت الطالبة سعادتها العارمه بهذا التكريم الذى يعد تتويجا لجهودها وحافزا على تحقق مزيدا من النجاح .