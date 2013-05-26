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قطع ميدان الإشارة في بنها بعد إصابة 2 أثناء مطاردة الشرطة لبلطجي

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قطع ميدان الإشارة في بنها بعد إصابة 2 أثناء مطاردة الشرطة لبلطجي قطع ميدان الإشارة في بنها بعد إصابة 2 أثناء مطاردة الشرطة لبلطجي

 

قطع أهالي قرية ورورة مركز بنها ميدان الإشارة ببنها إحتجاجا علي إصابة شخصين من القرية برصاص قوة أمنية كانت تطارد احد البلطجية داخلها، و تسبب قطع الطربق في إرتباك حركة المرور بالمدينة وتوقف الحركة علي كوبري كفر الجزار الرئيسي ، و تم نقل المصابين لمستشفي بنها العام وإخطرت النيابة للتحقيق.
> وتلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وتبين أن الاهالي إحتجوا بسبب إصابة 2 من أهالي القرية وهما محمد أبوعلي 62 سنة وأيمن سمير عبد المجيد بطريق الخطأ خلال حملة أمنية لقوة من مركز شرطة بنها لضبط الخارجين عن القانون فتصادف وجود المصابين خلال تبادل إطلاق النيران مما أثار حفيظة الأهالي.
> من جانبه نجح مدير الامن في إقناع الأهالي بفتح الطريق بعد قطعه لمدة ساعة وأكد لهم فتح تحقيق عاجل في الواقعة وإحالة المتسبب للتحقيق فورا.

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