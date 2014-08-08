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تخفيض سعر كيلو اللحم البرازيلي الطازج للمرة الثانية بالمجمعات إلي 45 جنيها

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تخفيض سعر كيلو اللحم البرازيلي الطازج للمرة الثانية بالمجمعات إلي 45 جنيها تخفيض سعر كيلو اللحم البرازيلي الطازج للمرة الثانية بالمجمعات إلي 45 جنيها

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة أنه تم تخفيض سعر كيلو اللحم البرازيلي الطازج بالمجمعات الاستهلاكية للمرة الثانية لتباع للمواطنين بسعر 45 جنيها للكيلو بدلا من 50 جنيها وكانت مطروحة في المرة الاولي بالمجمعات بسعر 56 جنيها للكيلو وذلك بعد تخفيض في تكاليف النقل والتداول والتفاوض مع المنتجين، موضحا أنه سبق أن تم تخفيض سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة الى 14 جنيها و75 قرشا بدلا من سعرها في القطاع الخاص 19 جنيها للكيلو وأنه ياتي ذلك في إطار قيام الدولة بالتخفيف والتيسير علي المواطنين وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة بتوفير كافة السلع لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه يجري حاليا مفاوضات مع الموردين لزيادة جلب كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية الطازجة لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة و طرحها في منافذ القطاع الخاص والجزارين العاديين بأسعار مخفضة تناسب كافة شرائح الاسر المصرية، مشيرا الي أن وزارة التموين تحاول حاليا الوصول الي مصادر مختلفة للسعي الي عمل تخفيضات جديدة علي كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار متميزة تناسب المواطن البسيط.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أنه بدء من الامس قيام أسطول من السيارات المبردة والمتنقلة تحمل أطنان من السلع الغذائية تابعة للمجمعات الاستهلاكية تجوب كافة احياء القاهرة الكبري حسب خطة يومية للبيع للمواطنين كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20% الي 30% عن الاسواق وذلك تيسيرا علي المواطنين بتوفير كافة إحتياجاتهم من السلع بأسعار تنافسية .

أ ش أ

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