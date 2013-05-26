دراسة: تناول الشعير يحافظ على مستويات السكر في الدم ويقي من أمراض القلب

كتب : روان مسعد الأحد 26-05-2013 19:46

للشعير فوائد كثيرة، وخاصة لمرضى الكلى، وتناول لشعير في كافة أشكاله سواء مشروبات أو مأكولات من شأنه أن يقلل من أعراض بعض الأمراض.

كشفت دراسة حديثة أن تناول الشعير يحافظ على مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على ثمانية أحماض أمينية أساسية تقلل من الجلوكوز الذي يفرز في الدم بعد الوجبات، فقد كشفت الدراسة أن مستويات الجلوكوز تقل لمدة 10 ساعات من تناول الشعير، كما أن كوبا منه يوميا يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون.

اما الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشعير تذوب عند تناولها وتتحد مع الأحماض الدهنية الموجودة في الجسم، مما يخفض من مستويات الكوليسترول في البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يقلل بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.