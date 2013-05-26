مصرع وإصابة 21 مدنيا فى انفجار سيارة مفخخة بريف دمشق

لقى ستة مدنيين مصرعهم وأصيب عدد آخر فى انفجار سيارة مفخخة مساء اليوم فى الكسوة بريف دمشق.

وذكر سكان محليون لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى دمشق أن سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات انفجرت قرب المستوصف الصحى بمدينة الكسوة ما أسفر عن مصرع ستة مدنيين بينهم سيدة وطفلها وإصابة 15 مواطنا بجروح بعضهم بحالة حرجة، وقال السكان إن التفجير أدى الى الحاق أضرار مادية فى حوالى 15 محلا تجاريا وتضرر عدد من السيارات ومنازل الأهالى، وقد هرعت أجهزة الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما فرضت السلطات المختصة طوقا أمنيا حول المكان.