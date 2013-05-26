ما هو معدل نجاح تقنية البلازما لعلاج تجاعيد الوجه؟

أرسلت قارئة تقول أنا سيدة عمرى ثمانية وأربعون عاما، ويوجد بوجهى عدد من خطوط التجاعيد خاصة فى الجبهة وأسفل العينين وبين الشفاه، وقد بدأت منذ حوالى عام باستخدام عدد من الدهانات الموضعية الخاصة بعلاج التجاعيد إلا أنى لا أشعر بأنها ذو كفاءة عالية، حيث ما زالت التجاعيد باقية كما هى ولم تختف.

وقد علمت مؤخرا بوجود تقنية جديدة لعلاج تجاعيد الوجه باستخدام بلازما الدم فكيف تعمل تلك الطريقة وهل يمكن أن تعالج التجاعيد التى أعانى منها؟

> تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

تعتمد تقنية اللازما العلاجية وتعرف علميا بـ"prp" على سحب عينة دم من الشخص وفصل عنصر البلازما منه وإعادة حقنها منفردة فى مناطق معينة من الجسم وخاصة البشرة للاستفادة من التركيز العالى لتلك المادة.

ومن الحالات التى شاع حاليا الترويج لعلاجها باستخدام تلك التقنية هى تجاعيد الوجه ولكن يجب الإشارة إلى نقطة فى غاية الأهمية فعلى الرغم من كفاءة تلك الطريقة فى علاج التجاعيد إلا أنها لا تناسب جميع الحالات والحالة الوحيدة التى يمكن أن يلاحظ عليها تحسن هى حالة التجاعيد الأولية والبسيطة أى فى بداياتها وفى السن المبكر أما فى حالة التجاعيد المنتشرة والتى مر عليها فترة طويلة كما فى حالة السيدة، فلا يمكن ملاحظة تحسن كبير فى شكلها فى حالة حقن تلك المناطق بالبلازما.