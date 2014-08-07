أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة

فستان زفافك عبر الانترنت

  • موضة
  • 17
Google+ Print
فستان زفافك عبر الانترنت فستان زفافك عبر الانترنت

بدلا من الحيره والذهاب الى المحلات المخنلفه اصبح بامكانك الان تصفح البومات الفساتين عبر الانترنت واختيار فستان زفافك اللذي تجلمين به ..
انتشرت مؤخرا مواقع على شبكه الانترنت تقوم يتسويق فساتين الزفاف لتسهل على العرائس مهمه اليحث الصعبه  وتقوم بتوفير الفساتين بالطلب وحسب المقاس المطلوب ويتم شحنها بالبريد السريع للعروسه حسب دولتها..
ولكن يبقى عليها اختيار الموقع المناسب اللذي يضمن جوده الفستان ويقدم خدمات افضل للعرائس
وهذا رابط لاحد الصفحات اللتي تقدم الخدمه

https://www.facebook.com/fostanik

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب