أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هاينكس إلى ريال مدريد؟

Google+ Print
هاينكس إلى ريال مدريد؟ هاينكس إلى ريال مدريد؟

مدريد، (إفي): رغم أن المدرب المخضرم يوب هاينكس أعلن اعتزاله نهائيا بعد تتويجه مع بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، الا أن وكيل أعماله أكد أنه ينتظر مكالمة من ناديه الأسبق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية نقلا عن تصريحات إذاعية لإنريكي رييس وكيل هاينكس (68 عاما) قوله "هاينكس سيكون سعيدا وراغبا في العودة الى ريال مدريد اذا ما تلقى مكالمة من الرئيس فلورنتينو بيريز، بالتأكيد كنا سنقبل عرض منه".

وأضاف رييس "هاينكس اعتزل البوندسليجا، قبول عرض الريال ليس في يد هاينكس، وإنما في يد فلورنتينو".

وسبق لهاينكس أن توج مع الريال بدوري الأبطال عام 1998 ، قبل أن يحصد اللقب للمرة الثانية بالأمس مع بايرن.

وتشير التكهنات الى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع