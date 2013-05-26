هاينكس إلى ريال مدريد؟

مدريد، (إفي): رغم أن المدرب المخضرم يوب هاينكس أعلن اعتزاله نهائيا بعد تتويجه مع بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، الا أن وكيل أعماله أكد أنه ينتظر مكالمة من ناديه الأسبق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية نقلا عن تصريحات إذاعية لإنريكي رييس وكيل هاينكس (68 عاما) قوله "هاينكس سيكون سعيدا وراغبا في العودة الى ريال مدريد اذا ما تلقى مكالمة من الرئيس فلورنتينو بيريز، بالتأكيد كنا سنقبل عرض منه".

وأضاف رييس "هاينكس اعتزل البوندسليجا، قبول عرض الريال ليس في يد هاينكس، وإنما في يد فلورنتينو".

وسبق لهاينكس أن توج مع الريال بدوري الأبطال عام 1998 ، قبل أن يحصد اللقب للمرة الثانية بالأمس مع بايرن.

وتشير التكهنات الى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم المقبل.