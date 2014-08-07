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وكيل الأزهر: لا توجد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل المؤسسة

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أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف لا تمتلك أى صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينها قريبا فى احتفال بوابة الأزهر، وستكون الناطق الرسمى للمؤسسة.

وأضاف وكيل الأزهر، فى تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا "لوحظ فى إطار الحرب القذرة التى تشن على الأزهر، والتى فشلت وستفشل بإذن الله فشلا ذريعا، عمل أكثر من صفحة على مواقع التواصل باسم الأزهر، ومواقع أخرى تنشر أخبارا كاذبة لا علاقة للأزهر بها".

واستطرد قائلا، "يجب على الجميع أن يعلم بأنه لا توجد أى صفحات على مواقع التواصل تمثل مؤسسة الأزهر الرسمية، وأنه ستدشن قريبا فى احتفال كبير بوابة الأزهر فى ثوبها الجديد، وستكون الناطق الرسمى باسم المؤسسة، ولا يلتفت إلى أى مواقع أو صفحات غيرها، ولا يعتد بما ينشر من خلالها، ولزم التنويه ليلتفت أحبة الأزهر إلى هذا التضليل المتعمد من قبل هؤلاء الكاذبين".

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