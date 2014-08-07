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فيديو.. نائبة عراقية تبكي بسبب «داعش»: «نُذبَح تحت يافطة لا إله إلا الله»

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توجهت النائبة العراقية، فيان دخيل، التي تنتمي للتحالف الكردستاني، بكلمات مؤثرة إلى البرلمان العراقي، تناولت فيها ما يتعرض له أبناء الطائفة الإيزيدية من قتل وتهجير واضطهاد وحشي بعد دخول تنظيم «داعش» منطقة سنجار، إثر انسحاب قوات البشمركة الكردية، حسبما أفاد موقع «النهار» اللبناني، الأربعاء.

وقالت «فيان»: «نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله»، مضيفة: «نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق»

وأضافت: «هناك حملة إبادة جماعية على المكوّن الإيزيدي، أهلي يذبحون، كما ذبح كل العراقيين، ذُبح الشيعة والسنة وكل الطوائف، نريد بعيدًا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامناً إنسانيًا باسم الإنسانية، انقذونا، 48 ساعة، و30 ألف عائلة محاصرة في جبل سنجار، 70 طفلًا ماتوا من العطش والاختناق».

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