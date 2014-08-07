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طرح شروط شراء أسهم مشروع قناة السويس

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طرح شروط شراء أسهم مشروع قناة السويس طرح شروط شراء أسهم مشروع قناة السويس

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح ، أمس، أحقية الشباب الاكتتاب في أسهم مشروعات قناة السويس، لا يظل كثيرون لا يعلمون كيفية امتلاك أسهم في هذه الشركات، لكن المسألة ما هي إلا خطوات بسيطة يجب أن تخطوها لشراء أسهم في الشركات، أولها الانتظار حتى يتم طرح أسهم هذه الشركات بالبورصة المصرية، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- أن يكون عمرك 21 عاما أو تحت وصاية الأب أو الأم حال كونك أقل من هذا السن.
2- أن تذهب إلى إحدى الشركات التي تسمى "شركات سمسرة" وتفوضها في شراء وبيع الأسهم مع إيداع رصيد مبدئي لدى الشركة بقيمة المبلغ الذي تريد الشراء به، إضافة إلى قيمة عمولة الشركة، وسيتم عمل كود لك بالبورصة المصرية.


3- عليك أن تعرف اسم الشركة أو المشروع الذي ستقوم بشراء أسهم به، وسعر السهم من الشاشات المتواجدة في مقار شركات السمسرة.


4- لا يوجد حد أدنى للشراء في البورصة المصرية، لكن يجب أن تقوم بدفع عمولة لشركة السمسرة يتم الاتفاق عليها والتي لا تقل عن 2.5 في الألف من قيمة، إضافة إلى مصاريف التسجيل في البورصة.
5- يجب متابعة أخبار سهم الشركة التي ستقوم بشرائه ومدى توقعات خبراء المال بارتفاعه أو انخفاضة وحجم المكسب والخسارة التي تعرضت له الشركة خلال السنة الماضية، وذلك على موقع البورصة المصرية، لمعرفة ماذا تبيع وماذا تشتري، ومدى القابلية للمكسب أو الخسارة.


6- إذا وجدت أن سهم الشركة التي قمت بشراء أسهمها يرتفع سعره على موقع البورصة المصرية وتريد بيعه، فما عليك إلا الاتصال بالسمسار الخاص بك، ليقوم بتنفيذ عملية البيع والشراء بعد تقديم الاستشارة الفنية اللازمة لك.

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