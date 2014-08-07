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بالفيديو .. الهيئة العامة للطرق والكباري: إقامة مناطق لوجستية للحفاظ على سلامة الطرق

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بالفيديو .. الهيئة العامة للطرق والكباري: إقامة مناطق لوجستية للحفاظ على سلامة الطرق بالفيديو .. الهيئة العامة للطرق والكباري: إقامة مناطق لوجستية للحفاظ على سلامة الطرق

قال سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن تزايد حمولات الشاحنات عن الحد المسموح به سبب رئيسي في إضعاف الطرق والكباري، مشيرًا إلى زيادة الحمولات لثلاثة أضعاف أثناء فترات غياب التواجد الأمني .

وأضاف الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « العرب» المذاع على فضائية «سي بي سي أكسترا»، أنه سيتم إصدار تشريعات «لتجريم» الحمولات الزائدة للشاحنات المخالفة، وإقامة مناطق لوجستية على الطريق الإقليمي خارج المدن، لتفريغ حمولة الشاحنات وتخزينها وتزويدها باستراحات للسائقين، حفاظًا على سلامة الطرق.

وأكمل أن الهيئة وضعت خطة لصيانة 400 كوبري خلال عام، للعمل بكامل طاقتها وحل أزمة الطرق، والعمل على إزالة كافة الإشغالات من الطريق الدائري.

 

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