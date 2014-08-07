وزير الأوقاف يرد على فتوى مشاهدة الخطيبة ”عارية”

ندد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالفتوي التي أطلقها أسامة القوصي الداعية السلفي والتي تفتي بجواز نظر الرجل إلى خطيبته وهي تستحم ( أي عارية أو شبه عارية ).

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له: أن طبيعة الشعب المصري المؤمن المتحضر بمسلميه ومسيحييه لا تقبل هذا الأمر ولا تُقرّه، فضلًا عن شريعة الإسلام التي أكدت أن الحياء فطرة أجمعت عليها الأديان كلها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) رواه البخاري، وحقًا: إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقل ما شئت.

شبكةعيونالإخبارية

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