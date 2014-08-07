أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اغلاق المحابس وتوقع اخماد نيران تفجير خط الغاز بالقريعة في العريش خلال ساعات

Google+ Print
اغلاق المحابس وتوقع اخماد نيران تفجير خط الغاز بالقريعة في العريش خلال ساعات اغلاق المحابس وتوقع اخماد نيران تفجير خط الغاز بالقريعة في العريش خلال ساعات

أرشيفية

قام المسئولون بشركة الغاز باغلاق جميع المحابس لمنع عمليتى دخول أو خروج الغاز من والى الخط الذى تم تفجيره بمنطقة القريعة جنوب شرق العريش .

ومن جهة أخرى .. انتقل الى موقع التفجير القيادات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية .. الى جانب مسئولى شركات جاسكو والخدمات البترولية وغاز الشرق .

وأعلن مسئول بشركة غاز الشرق المسئولة عن تشغيل الخط أن الانفجار وقع فى الخط الرئيسى المؤدى الى منطقة طابا وخط التصدير الى دولة الأردن .. مشيرا الى أنه كان يعمل فى ضخ الغاز ، وأنه بعد اغلاق المحابس وتوقف وصول الغاز فمن المتوقع اخماد النيران خلال ساعات قليلة ، وأنه جارى متابعة الموقف لتحديد الآثار المترتبة عليه .. وأن الخسائر فى تفجير الخط وكميات الغاز ، ولا خسائر بشرية .

ومن جانبها أكدت المصادر الأمنية أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب .. مما يؤكد أن الجناة فيها واحد .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا