اغلاق المحابس وتوقع اخماد نيران تفجير خط الغاز بالقريعة في العريش خلال ساعات

قام المسئولون بشركة الغاز باغلاق جميع المحابس لمنع عمليتى دخول أو خروج الغاز من والى الخط الذى تم تفجيره بمنطقة القريعة جنوب شرق العريش .

ومن جهة أخرى .. انتقل الى موقع التفجير القيادات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية .. الى جانب مسئولى شركات جاسكو والخدمات البترولية وغاز الشرق .

وأعلن مسئول بشركة غاز الشرق المسئولة عن تشغيل الخط أن الانفجار وقع فى الخط الرئيسى المؤدى الى منطقة طابا وخط التصدير الى دولة الأردن .. مشيرا الى أنه كان يعمل فى ضخ الغاز ، وأنه بعد اغلاق المحابس وتوقف وصول الغاز فمن المتوقع اخماد النيران خلال ساعات قليلة ، وأنه جارى متابعة الموقف لتحديد الآثار المترتبة عليه .. وأن الخسائر فى تفجير الخط وكميات الغاز ، ولا خسائر بشرية .

ومن جانبها أكدت المصادر الأمنية أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب .. مما يؤكد أن الجناة فيها واحد .

> أ ش أ