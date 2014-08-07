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بالفيديو - على عهدة مرتضى.. فتحي قريب من اللعب للزمالك

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بالفيديو - على عهدة مرتضى.. فتحي قريب من اللعب للزمالك بالفيديو - على عهدة مرتضى.. فتحي قريب من اللعب للزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن أحمد فتحي قد يلعب بقميص الفريق الأبيض في الموسم المقبل بعقد إعارة.

فتحي لم يعلن عن وجهته المقبلة بعد.. الأهلي ينتظره، واتحاد جدة السعودي.. ولا أحد يعلم خطواته التالية بعد إخفاقه في الاحتراف الأوروبي.

وصرح منصور عبر قناة النهار الرياضية "هناك كلام واحد أردده وأعرف تماما أنه حقيقي.. فتحي وقع لاتحاد جدة".

وتابع "اتحاد جدة استكمل عقد الأجانب في صفوفه، وبالتالي يبحث عن عقد إعارة لاحمد فتحي حتى نهاية الموسم".

وأضاف "ولو قرر اتحاد جدة إعارة اللاعب، طبعا أنتم تعرفون العلاقات الوثيقة بيني وعائلة البلوي التي تدير النادي السعودي".

وأردف "وفتحي لن يمانع بالتأكيد اللعب للزمالك، هذا ما أعلمه.. وبالتالي قد يلعب معنا، نعم".

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فيديو اليوم السابع

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