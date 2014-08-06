برهامي : هدف اليهود تقسيم البلاد الإسلامية فهم قتلة الأنبياء ومحرفوا كتاب الله

حذر الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة اللسلفية, من خطورة أهداف الصهاينة في تقسيم بلاد المسلمين لدويلات، وحقيقة الصراع العربى الإسرائيبلى, مؤكداً أن سببه معتقداً دينياً عند اليهود ومن يعاونهم.

وقال برهامى فى كلمته بمؤتمر “فلسطين فى القلب” الذي نظمته الدعوة السلفية لنصرة أهلنا في غزة, أن اليهود هم من قتل للأنبياء وكذبهم،وأنهم يفتخرون بذلك، مؤكداً تحريفهم الكلم عن مواضعه وتبديل أحكام الله عزوجل التي أنزلت إليهم في التوراة.

واستعرض برهامى تاريخ مراحل الظلم التي مرت بها فلسطين منذ بدء الاحتلال، ووعد بلفور، ومخططات الصهاينة للاستيلاء على المسجد الأقصى وأرض فلسطين بكاملها.

وأكد أن خلافنا مع اليهود خلاف عقدي، وليس كما يروج البعض أنه خلاف من أجل الأرض, مشيراً إلى بطش اليهود وتجبرهم ،من ظلم وسفك للدماء وضرب للمساجد وهدم للمنازل، ,انهم إذا أصيب أحدهم أقيمت الدنيا ولم تقعد.

وأوضح برهامى أن القرآن قد بين صفة اليهود، ووصفهم بالعدو اللدود المستمر في عداوته, فلايزال شعبنــا وبلدنــا تعرف أنهم عدونا الحقيقي.