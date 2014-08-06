مسئول إسرائيلي يعلن موافقة بلاده على تمديد الهدنة الحالية

قال مسئول حكومي إسرائيلي، إن تل أبيب وافقت على تمديد فترة وقف إطلاق النار الحالية بين إسرائيل وحماس إلى ما بعد الموعد المتفق عليه، وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، التي لم تكشف عن هوية المسئول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام عربية، أن الوفد المصري اقترح على المبعوثين الإسرائيليين والفلسطينيين بالقاهرة في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تمديد فترة الهدنة الحالية من 72 ساعة إلى 120 ساعة .

وكانت إسرائيل وحماس قد وافقتا أمس على وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

أ ش أ