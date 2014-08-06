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الإثنين المقبل..ندوة بعنوان”الدراما والتاريخ”بالمجلس الأعلى للثقافة

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الإثنين المقبل..ندوة بعنوان”الدراما والتاريخ”بالمجلس الأعلى للثقافة الإثنين المقبل..ندوة بعنوان”الدراما والتاريخ”بالمجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان “الدراما والتاريخ”،وذلك بمقرة بدار الأوبرا يوم الإثنين11أغسطس.

 الندوة تقام من الخامسة إلى التاسعة مساء ،وتنقسم لجلستين،ويتم بالجلسة الأولى تقديم أوراق بحثيه تحت عنوان ( كيف يرى الباحثون تعامل الفن مع التاريخ) ،ويديرها  د. أيمن فؤاد ،ويشارك بها كل من .د. أشرف محمد ،نادر رفاعى، د. رامى عطا ،أسماء إبراهيم ،وعمرو صابح .

 وتبدأ فى السابعه مسائا  الجلسة الثانية ،تقام بها  دائرة مستديرة تحت عنوان ( كيف نمنع الأخطاء التاريخية في الأعمال الفنية) ،ويديرها

الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن،ويشارك بها  نخبة من المؤلفين والنجوم والنقاد والأدباء.

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