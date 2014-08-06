سعد المجرد يلتقي بيارا في اسبانيا

نشر الفنان الشاب المغربي سعد المجرد صورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية يارا جمعته وإياها في ماربيلا بإسبانيا وكتب "مع المغنية الجميلة يارا".

وكان سعد قد سافر من دبي بعد أن أحيا الليلة الختامية من "ليالي دبي" برفقة الفنانتين أحلام وشما حمدان إلى إسبانيا لإحياء حفلة هناك ، حيث يعرف سعد جدولاً صيفياً فنياً مليئاً بالحفلات والمهرجانات بعد أن حقق نجاحاً غير مسبوق بأغنيته الشهيرة " انتي باغيا واحد ".

ومن المقرر أن يحيي المجرد حفلة في المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية " تويزا " المزمع تنظيمه بين 14 و 17 من أغسطس (آب) الجاري بمدينة طنجة – شمال المغرب .