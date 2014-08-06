نقيب الصحفيين: أرسلنا خطابًا لوزير الداخلية للمطالبة بنقل «الولي» للمستشفى

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، “أرسلنا خطابا لوزير الداخلية لإبلاغه أن ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق يعاني من مشاكل صحية وطلبنا أن تشاهده أسرته على الفور بجانب أن النقابة طلبت إيداع الولي في مستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت”، أن النيابة العامة لم تبلغ نقابة الصحفيين بموعد التحقيق مع ممدوح الولي.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بركات النائب العام، يؤكد فيها أنه تم إجراء التحقيق مع ممدوح الولى ونقيب الصحفيين السابق دون إخطار نقابة الصحفيين.

وطالب رشوان النائب العام، بإخطار النقابة بموعد التحقيق القادم مع الزميل مع موافاتهم بصورة من التحقيقات بما لا يخل بمبدأ سرية التحقيق، حتى يتمكن المستشار القانونى للنقابة للحضور والدفاع والتضامن مع الزميل،وأشار رشوان إلى أن الولي متهم بإهدار المال العام بإعتباره رئيس مجلس إدارة الأهرام ولايوجد أي مؤشر سياسي حول التحقيق مع الولي مشيرا إلى أن تهمة إهدار المال العام موجهة أيضا لرؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين عبد المنعم سعيد وإبراهيم نافع مما يدل على أن التحقيق مع الولي ليس له علاقة بإنتماءه السياسي.