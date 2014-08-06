"الشباب والرياضة" تلتقى ممثل سفارة الكاميرون بالقاهرة

التقت الدكتورة جهاد عامر، مدير عام العلاقات العامة والخارجية والتعاون الدولى والإعلام بوزارة الشباب والرياضة، بالسيد عبد الباقى أحمد، ممثل عن سفارة الكاميرون بالقاهرة، بحضور حسن غزالى منسق المكتب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة، لبحث المجالات التبادلية فى الجانب الشبابى والرياضى بين مصر والكاميرون.

قامت مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولى باطلاع الجانب الكاميرونى بخبرات وزارة الشباب والرياضة فى مجال مراكز الشباب والتعليم المدنى، مطالبة بموافاة وزارة الشباب والرياضة المصرية بمؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة بالكاميرون فى المجال الرياضى لبحث إمكانية التعاون معها فى الفترة المقبلة، وإمكانية إقامة أنشطة مشتركة بين البلدين.

وأشار ممثل سفارة الكاميرون أن ثقافة مراكز الشباب والخبرة العظيمة لمصر فى مجال مراكز الشباب غير متوفرة لدى الكاميرون بالشكل المطلوب.

وطالبت "عامر" ممثل سفارة الكاميرون فى اللقاء التعرف على الأنشطة المنفذة فى دولة الكاميرون وإمكانية مشاركة الشباب المصرى فى تلك الأنشطة، كما طالبت التعرف على فرص التدريب المتاحة فى دولة الكاميرون.

كما طالبت مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولى التعرف على فرص تبادل المنح الدراسية المجانية بين الطرفين فى مجالات دراسات البيئة والإدارة، وإمكانية تبادل الخبرات على مستوى القيادات، وأعربت عن رغبتها فى إفادة الجانب المصرى بإمكانية استقبال طلاب مصريين بالكاميرون فى مجال المنح الجامعية أو مجال الدورات التدريبية.

وفى هذا السياق، أكد الجانب الكاميرون أن هناك منحتين فى المرحلة الجامعية ومنحة دراسات عليا تبادلية بين مصر والكاميرون، فى إطار التعاون الثقافى بين البلدين، معلناً عن أن الجانب الكاميرونى طالب بزيادة المنح لطلاب الكاميرون إلا أنه لم يتم الرد على هذا الطلب.

اقترح الجانب الكاميرونى خلال اللقاء أن يقوم أبناء الجالية الكاميرونية فى مصر بإعطاء دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لصقل مهارات تلك اللغات لدى المصريين.

تحدثت "عامر" عن دور مكتب الشباب الأفريقى خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه نتاج توصية لقاء شباب دول حوض النيل بالقاهرة، مشيرة أن المكتب سيعمل على توطيد أواصر التعاون بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى إيجاد حالة من الحوار بين الشباب الأفريقى.

وأشارت جهاد عامر إلى رغبة وزارة الشباب والرياضة المصرية فى توسيع مجال التبادلات الشبابية بين البلدين، مطالبة بتفعيل البرنامج التنفيذى ومذكرات التفاهم بين وزارتى الشباب والرياضة المصرية والكاميرونية.

توصل الجانبان إلى إمكانية عقد دورات تدريبية فى مجال مهارات الاتصال وغيرها للجالية الكاميرونية فى مصر، وأعرب الجانب الكاميرونى عن رغبته فى إشراك الطلاب الكاميرونيين الدارسين بمصر فى أنشطة الوزارة.

أوضحت "عامر" خلال اللقاء أن مصر سترسل مقترحات للسفارة الكاميرونية بالقاهرة فيما يخص الأنشطة والدورات التى يمكن تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية للجانب الكاميرونى، مشيرة أنه من الممكن تلقى مقترحات أخرى من الجانب الكاميرونى على أن تكون قابلة للتنفيذ.

ومن جهته، تساءل الجانب الكاميرونى عن إمكانية استخدام منشآت وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إقامة احتفالات مثل العيد القومى للكاميرون.

وفى هذا السياق، أفادت مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولى أن جميع منشآت الوزارة متاحة للجانب الكاميرونلا، معربة عن رغبتها فى أن يتم تنفيذ العيد القومى للكاميرون بإحدى منشآت الوزراة تحت مسمى "نحو توطيد العلاقات مع مصر"، وبمشاركة الشباب المصرى، وبمشاركة الوزارة فى تتنظيم الاحتفالية.

ومن جانبه، أوضح حسن غزالى منسق المكتب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة، أن هناك مجالات عدة من الممكن الاستفادة منها من خلال التعاون مع الدول الأفريقية، مبيناً أنه سيتم عقد خمسة ملتقيات ومنتديات أفريقية من بينها منتدى غرب أفريقيا، شمال أفريقيا، شرق أفريقيا، ووسط أفريقيا.

كما أوضح غزالي أنه سيتم عقد لقاء استراتيجى بين مصر والكاميرون على مستوى الوزارات، مما سيؤدى لتوطيد العلاقات بين الجانبين.