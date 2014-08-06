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بالصور.. السياح العرب في بريطانيا: سيارات من الذهب الخالص ومشتريات تُقدّر بالملايين

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تشهد شوارع بريطانيا حاليا تكدسا بالسيارات الفارهة التي يمتلكها السياح العرب، بشكل جعل السكان يشتكون من عدم وجود أماكن لوقوف سيارتهم.

Light touch: Don¿t let the subdued shade of this Bugatti Veyron fool you - the sculpted £1 million hypercar is powered by an 8-litre W16 engine, producing 1,000bhp. Put your foot down and it¿ll hit 230mph in 30 seconds

ورأت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير، الثلاثاء، أن الرجال والنساء الأثرياء يتجهون إلى المملكة المتحدة لهدف رئيسي واحد وهو «إنفاق المبالغ النقدية الفاحشة»، مشيرة إلى تقرير شركة «World Play» الخاصة برصد مصاريف والذي أفاد بدخول 73.2 مليون دولار من جيوب المتسوقين في الشرق الأوسط فقط خلال 2013، وهو الرقم المحتمل ارتفاعه بنحو 25%، حسب الصحيفة.

Red bullet: The brushed-metal bonnet of this Maserati Granturismo MC Stradale tips the price over £150,000

Money spider: This two-seater Ferrari 458 Italia is covered in a blue web ¿wrap¿ and costs £160,000. The 4.5 litre V8 engine develops 570bhp, taking it from rest to 62mph in just 3.3 seconds

وذكرت الصحيفة أن السيارات الرياضية المملوكة للسياح العرب تنوعت ما بين «رانج روفر» و«بي.إم.دبليو»، خاصة في شوارع «نايتس بريدج»، وأن جنسيات العرب الزائرين أغلبها من المملكة العربية وقطر والإمارات.

Rise of the machines: Built in Austria, this £80,000 Terminator-style KTM X-Bow supercar is open to the elements. When its 2.0 litre Audi engine is specially tuned, it can go from rest to 60mph in three seconds

وشهد 2014، حادثة مميزة وهي زيارة ثري عربي بسيارته «رانج روفر» المصنوعة من الذهب الخالص، التي تبلغ قيمته نحو 150 ألف جنيه إسترليني وعجلاتها مصنوعة من الكربون الأسود وزجاج معتم، والتي تصل سرعتها إلى 140 ميل في الساعة.

Striking gold: A heavily modified Range Rover that looks like a bar of bullion, worth £150,000. With gold-rimmed, carbon-black alloy wheels and wrap-around tinted windows, this golden bullet is powered by a 5.0 litre 500bhp V8 engine and will accelerate from rest to 62mph in just 5.4 second, with a top speed of around 140mph

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة وستمنستر: «نحن نفعل كل ما بوسعنا لضمان الحفاظ على جميع القواعد والقوانين العمل بها مهما كانت جنسية السائق».

Any colour you like: A Bugatti Veyron, hand-built at the firm¿s boutique factory in Molsheim, north-eastern France, where the well-heeled customers can pick all variety hues to match their lipstick or nail varnish

وتقول الصحيفة البريطانية إن «النساء العربيات يتجولن في شوارع بريطانيا مرتدين النقاب أو الحجاب الملون بألوان زاهية وبنطلونات (جينز) وأحذية رياضية ذات الكعوب العالية»، مشيرة إلى أن الحظر الفرنسي على النقاب أدى إلى زيادة الإقبال على سفر نساء الشرق الأوسط إلى بريطانيا بمعدلات أعلى من ذي قبل.

Ramadan Rush: Jordanians (from left) Zizi, Shahed, Janat and Fatima hit Knightsbridge in London for a spree

Big spenders: These shoppers load up on designer labels while shopping in the capital today

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