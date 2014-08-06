بالصور.. السياح العرب في بريطانيا: سيارات من الذهب الخالص ومشتريات تُقدّر بالملايين

تشهد شوارع بريطانيا حاليا تكدسا بالسيارات الفارهة التي يمتلكها السياح العرب، بشكل جعل السكان يشتكون من عدم وجود أماكن لوقوف سيارتهم.

ورأت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير، الثلاثاء، أن الرجال والنساء الأثرياء يتجهون إلى المملكة المتحدة لهدف رئيسي واحد وهو «إنفاق المبالغ النقدية الفاحشة»، مشيرة إلى تقرير شركة «World Play» الخاصة برصد مصاريف والذي أفاد بدخول 73.2 مليون دولار من جيوب المتسوقين في الشرق الأوسط فقط خلال 2013، وهو الرقم المحتمل ارتفاعه بنحو 25%، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن السيارات الرياضية المملوكة للسياح العرب تنوعت ما بين «رانج روفر» و«بي.إم.دبليو»، خاصة في شوارع «نايتس بريدج»، وأن جنسيات العرب الزائرين أغلبها من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات.

وشهد 2014، حادثة مميزة وهي زيارة ثري عربي بسيارته «رانج روفر» المصنوعة من الذهب الخالص، التي تبلغ قيمته نحو 150 ألف جنيه إسترليني وعجلاتها مصنوعة من الكربون الأسود وزجاج معتم، والتي تصل سرعتها إلى 140 ميل في الساعة.

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة وستمنستر: «نحن نفعل كل ما بوسعنا لضمان الحفاظ على جميع القواعد والقوانين العمل بها مهما كانت جنسية السائق».

وتقول الصحيفة البريطانية إن «النساء العربيات يتجولن في شوارع بريطانيا مرتدين النقاب أو الحجاب الملون بألوان زاهية وبنطلونات (جينز) وأحذية رياضية ذات الكعوب العالية»، مشيرة إلى أن الحظر الفرنسي على النقاب أدى إلى زيادة الإقبال على سفر نساء الشرق الأوسط إلى بريطانيا بمعدلات أعلى من ذي قبل.