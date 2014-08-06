القبض على 4 متهمين بينهم 2 اقتحموا النيابة العامة وسرقا محل بديرمواس‎ بالمنيا

نجحت السلطات الأمنية بالمنيا في القبض على 4 متهمين بينهم 2 اقتحموا النيابة العامة وسرقا محل بديرمواس أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، و2 للتظاهر بدون تصريح والتحريض على اعمال العنف بالعدوة.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، بضبط متهمين بمركز ديرمواس والمطلوب ضبطهما واحضارهم فى القضية رقم 3529 لسنة 2013 ادارى مركز ديرمواس بشان واقعة اقتحام النيابة العامة ، والقضية 3442 لسنة 2013 ادارى المركز سرقة محل اثناء احداث الشغب التى شهدتها المحافظة عقب فض إعتصام رابعة.

كما تم القبض على متهمين بمركز العدوة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى واقعة القضية رقم 3199 لسنة 2013 ادارى مركز ديرمواس بشان التظاهر والتحريض على العنف.