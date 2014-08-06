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ناهد عشرى تقرر إقالة مدير “القوي العاملة” ببورسعيد

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وزيرة القوى العاملة ببورسعيد

وزيرة القوى العاملة ببورسعيد

قامت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة، بزيارة مفاجئة إلي محافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل مديرية العمل ببورسعيد .

وحرصت الوزيرة علي السرية التامة للتاكد من الشكاوي التي أرسلها العاملون بالمديرية بارسالها، وأصدرت  قرار بإقالة غريب سلامة مدير مديرية القوي العاملة وتعيين نيفين الحسيني وكيلا للمديرية .

وتم استعراض مشاكل العاملين الذين طالبوا بضرورة حل مشكلات التليفونات وتوقفها، بالإضافة الي عطل الفاكس الذي يودي إلي إعاقة العمل وعدم التواصل مع الجهات المختلفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيرة القوى العاملة ببورسعيد

وزيرة القوى العاملة ببورسعيد

 

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