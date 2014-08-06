ناهد عشرى تقرر إقالة مدير “القوي العاملة” ببورسعيد

قامت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة، بزيارة مفاجئة إلي محافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل مديرية العمل ببورسعيد .

وحرصت الوزيرة علي السرية التامة للتاكد من الشكاوي التي أرسلها العاملون بالمديرية بارسالها، وأصدرت قرار بإقالة غريب سلامة مدير مديرية القوي العاملة وتعيين نيفين الحسيني وكيلا للمديرية .

وتم استعراض مشاكل العاملين الذين طالبوا بضرورة حل مشكلات التليفونات وتوقفها، بالإضافة الي عطل الفاكس الذي يودي إلي إعاقة العمل وعدم التواصل مع الجهات المختلفة .