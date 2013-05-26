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الشامي يستكمل تصوير "فض اشتباك".. وألبوم "واما" قريبا في الأسواق

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الشامي يستكمل تصوير "فض اشتباك".. وألبوم "واما" قريبا في الأسواق الشامي يستكمل تصوير "فض اشتباك".. وألبوم "واما" قريبا في الأسواق

كتب : هشام أمين منذ 50 دقيقة

انتهى الفنان الشاب أحمد الشامي من تصوير عدد كبير من مشاهده فى مسلسل "فض اشتباك"، موضحاً أنه يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية شاب مستواه المادى متحسن ومتدين تدينا وسطى لا يميل للعصبية الدينية.

ويستكمل الشامي حالياً تصوير مشاهده النهائية من أحداث المسلسل تمهيداً لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

"فض اشتباك" من إخراج وتأليف حازم متولى وإنتاج شركه راديو1، وبطولة أحمد صفوت وإيناس كامل وسناء يوسف ورجاء الجداوى ومحمود الجندى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وفي سياق منفصل، قال الشامي إن فريق "واما" أوشك على الانتهاء من تسجيل كافة أغنيات ألبومهم الجديد الذي سيطرح قريباً بالأسواق، مشيرا إلى أنهم تعاونوا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم كريم محسن ومحمد شفيق ومحمد عطيه وأحمد صلاح حسنى.

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