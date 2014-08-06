أعضاء مجلس النواب الذين اجتمعوا بطرابلس يستنكرون اجتماع مجلس النواب بطبرق

أكد أعضاء مجلس النواب الليبي الذين أجتمعوا بالعاصمة طرابلس ، دعمهم الكامل لثورة 17 فبراير المباركة وحماتها والتي كانت سبب في هذا المسار الديمقراطي والحريات التي ينعم بها الشعب الليبي.

وأستنكر أعضاء مجلس النواب في بيان لهم اجتماع طبرق ، محملين كل من دعا ورتب لهذا الاجتماع مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج تعرض وحدة الوطن للخطر.

وأدان اعضاء مجلس النواب ما تقوم به ( حكومة تسيير الأعمال ) ، داعين أعضاء مجلس النواب الآخرين إلي التقييد بالإعلان الدستوري والقانون والعودة إلى المسار الديمقراطي السلمي.

ودعا الأعضاء في بيانهم رئيس المؤتمر الوطني العام إعمالا لاختصاصه الأصيل للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب لجلسة التسليم والاستلام في أقرب وقت ممكن.

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد حضروا الجلسة التي دعا إليها رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين والتي تزامنت مع عقد جلسة للنواب في مدينة طبرق قد دعي إليها رئيس أول جلسة لمجلس النواب أبوبكر ابعيرة والتي حضرها 158 نائبا .

يذكر أن مجلس النواب الليبي انتخب امس في جلسته الأولى بطبرق عقيلة صالح عيسى رئيسا لمجلس النواب وأنتخب امحمد علي شعيب نائبا أول لرئيس المجلس وحميد احمد علي حومة نائبا ثان لرئيس المجلس.

أ ش أ