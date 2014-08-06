وزير الداخلية اللبناني : نرفض التعاون بين الجيشين السوري واللبناني

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق رفض حكومة بلاده “التعاون بين الجيشين اللبناني والسوري في ظل المعارك مع المسلحين في عرسال، وهو ما سعى إليه النظام السوري منذ تشكيل الحكومة”.

وقال المشنوق في تصريح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرته اليوم إن “البيان الوزاري للحكومة واضح، ونحن لن نرضى بأن نضع أنفسنا في مواجهة كل المعارضة السورية”.

وحول موضوع المفاوضات مع الارهابيين في عرسال، أن “الأمور متروكة اليوم للمفاوضات التي تتولاها هيئة العلماء المسلمين”، كاشفاً عن معلومات كانت تشير يوم أمس إلى “إمكانية إطلاق عناصر جديدة من قوى الأمن، استكمالاً لخطوة تحرير 3 عناصر أمنية”.

ورأى المشنوق أنه “إذا لم تكُن هناك نيّة عند المجموعات المسلّحة في الاستمرار في عرسال، فإن الأحداث لن تتطور”، مشيراً إلى أن “الروايات التي يتمّ تناقلها تؤكد أن خيارهم هو الاستمرار في المعارك، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا سيحدث، وأنه في اليومين المقبلين ستتضح أمامنا الصورة ما إذا كنا أمام حلحلة أو استمرار المعركة”.

وقال إن “المجموعات المسلّحة شعرت بأنها ورّطت السوريين، ولمست أن المعركة مع الجيش ليست سهلة كما كانت تعتقد”.

و أكد المشنوق أن الجيش يستطيع خوض هذه المعركة، لافتا إلى أن “المشكلة الوحيدة التي يواجهها هي المدنيون والنازحون الموجودون داخل البلدة”.

وأشار إلى أنه “في حال عدم انسحاب المسلحين، فإننا سنكون أمام خيار فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين”. أما الحل الوحيد أمام الجيش بحسب المشنوق فهو “ضرب طوق محكم حول عرسال وعزلها ومحاصرة المسلحين داخلها”.

أ ش أ