أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية اللبناني : نرفض التعاون بين الجيشين السوري واللبناني

Google+ Print
وزير الداخلية اللبناني : نرفض التعاون بين الجيشين السوري واللبناني وزير الداخلية اللبناني : نرفض التعاون بين الجيشين السوري واللبناني

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق رفض حكومة بلاده “التعاون بين الجيشين اللبناني والسوري في ظل المعارك مع المسلحين في عرسال، وهو ما سعى إليه النظام السوري منذ تشكيل ”.

وقال المشنوق في تصريح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرته اليوم إن “البيان الوزاري للحكومة واضح، ونحن لن نرضى بأن نضع أنفسنا في مواجهة كل المعارضة السورية”.

وحول موضوع المفاوضات مع الارهابيين في عرسال، أن “الأمور متروكة اليوم للمفاوضات التي تتولاها هيئة العلماء المسلمين”، كاشفاً عن معلومات كانت تشير يوم أمس إلى “إمكانية إطلاق عناصر جديدة من قوى الأمن، استكمالاً لخطوة تحرير 3 عناصر أمنية”.

ورأى المشنوق أنه “إذا لم تكُن هناك نيّة عند المجموعات المسلّحة في الاستمرار في عرسال، فإن الأحداث لن تتطور”، مشيراً إلى أن “الروايات التي يتمّ تناقلها تؤكد أن خيارهم هو الاستمرار في المعارك، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا سيحدث، وأنه في اليومين المقبلين ستتضح أمامنا الصورة ما إذا كنا أمام حلحلة أو استمرار المعركة”.

وقال إن “المجموعات المسلّحة شعرت بأنها ورّطت السوريين، ولمست أن المعركة مع الجيش ليست سهلة كما كانت تعتقد”.

و أكد المشنوق أن الجيش يستطيع خوض هذه المعركة، لافتا إلى أن “المشكلة الوحيدة التي يواجهها هي المدنيون والنازحون الموجودون داخل البلدة”.

وأشار إلى أنه “في حال عدم انسحاب المسلحين، فإننا سنكون أمام خيار فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين”. أما الحل الوحيد أمام الجيش بحسب المشنوق فهو “ضرب طوق محكم حول عرسال وعزلها ومحاصرة المسلحين داخلها”.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا