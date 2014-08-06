أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"طلاب دار علوم" القاهرة: نتمنى مشاركة الجميع فى شراء أسهم "قناة السويس"

Google+ Print
"طلاب دار علوم" القاهرة: نتمنى مشاركة الجميع فى شراء أسهم "قناة السويس" "طلاب دار علوم" القاهرة: نتمنى مشاركة الجميع فى شراء أسهم "قناة السويس"

قال محمد مصطفى القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشراء الشباب أسهم بمشروع قناة السويس الجديدة، بسعر 10 جنيهات للسهم الواحد، من أقوى القرارات التى اتخذها الرئيس لمصلحة الشباب، لان هذا معناه المشاركة فى بناء مستقبل الدولة.

وأضاف مصطفى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "يجب علينا التكاتف حول السيسى ومساعدته حتى النهوض بمستقبل الوطن"، متمنيا مشاركة جميع طلاب الجامعات وشراء الأسهم فى المحور الجديد لقناة السويس".

وتابع قائلًا إن الرئيس يحاول تشجيع الشباب على العمل والمشاركة فى بناء مستقبل الأمة، من خلال هذه المشاريع الضخمة.

موضوعات متعلقة:

كيف نكتتب فى مشروع محور قناة السويس؟.. خبراء: لابد من تقسيمه لوحدات وتحويلها لشركات مساهمة.. وإلزام الحكومة بإدارتها.. وتنويع مصادر التمويل.. وتشجيع المواطنين والمؤسسات على المشاركة وشراء الأسهم

ننشر أولى صور بدء العمل في مشروع قناة السويس الجديد.. معدات الجيش تبدأ العمل فور انتهاء كلمة "السيسى".. مميش:التفريعة الجديدة تستوعب سفن عملاقة بغاطس 65 قدم وتزيد الدخل بنسبة 2.6 %

بالصور.. ننفرد بنشر البنود الكاملة لعقد قناة السويس الجديدة.. إلتزام الشركة المنفذة بخطاب ضمان قيمته 5% من قيمة العقد من بنك مصرى وبالدولار الأمريكى.. وللدولة الحق فى تسيله حال عدم التنفيذ

بالفيديو.. السيسى يدشن مشروع قناة السويس.. خطاب تاريخى للرئيس يتضمن أخطر الرسائل: لن نبيع وهم للناس.. وحفر القناة الجديدة تمويله مصرى وينجز فى عام.. أسهم لكل شاب والقادرين هيدفعوا.. ولن نسمح بهدم مصر

بالصور.. ننشر الخرائط الكاملة لمشروع تنمية محور القناة.. حجم استثمارات 100 مليار وتوفير مليون فرصة عمل.. تنمية مناطق الإسماعيلية بمساحة 66 ألف فدان.. وتخطيط عالمى لغرب خليج السويس


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png
قناه السويس

هاشتاج قناة السويس باللغة الإنجليزية الأعلى تداولًا على "تويتر"

ياسر برهامى

ياسر برهامى: إنكار عذاب القبر بدعة وضلال.. وجزى الله شيخ الأزهر

حريق سياره شرطه

تضارب حول مقتل 4 أشخاص بكمين بوابة مارينا بعد استشهاد ضابط و4 مجندين.. أحد أقارب القتلى: الشرطة قتلت عمى بالخطأ.. وبرلمانى سابق: الإرهابيون طلقاء.. والداخلية: الجناة أطلقوا النيران وتم التعامل معهم

صافيناز

بالصور..صافيناز: "مش بحب أتصور سيلفى مع الرجالة عشان ستاتهم بتغير"..وأقول لجمهورى: Please don’t touch me.. ومستعدة للزواج بمصرى يكون دمه خفيف..وأعتذر عن رقصى بالعلم بس بحب مصر أكتر من أرمينيا

حسنى عبد ربه لاعب الاسماعيلى

رسميا.. حسنى عبد ربه يجدد للدراويش فى منزل رئيس النادى

اظافر

بالصور.. 10 أفكار تصلح لعشاق الأظافر المدببة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة