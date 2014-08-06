"طلاب دار علوم" القاهرة: نتمنى مشاركة الجميع فى شراء أسهم "قناة السويس"

قال محمد مصطفى القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشراء الشباب أسهم بمشروع قناة السويس الجديدة، بسعر 10 جنيهات للسهم الواحد، من أقوى القرارات التى اتخذها الرئيس لمصلحة الشباب، لان هذا معناه المشاركة فى بناء مستقبل الدولة.

وأضاف مصطفى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "يجب علينا التكاتف حول السيسى ومساعدته حتى النهوض بمستقبل الوطن"، متمنيا مشاركة جميع طلاب الجامعات وشراء الأسهم فى المحور الجديد لقناة السويس".

وتابع قائلًا إن الرئيس يحاول تشجيع الشباب على العمل والمشاركة فى بناء مستقبل الأمة، من خلال هذه المشاريع الضخمة.

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