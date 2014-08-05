بالصور…ارتفاع ضحايا الحادث الإرهابي بمارينا إلي 5 عناصر أمنية.. ومقتل 6 مسلحين

استشهد ضابط ،و 4 من عناصر الشرطة تابعين لقوة قسم شرطة الضبعة، إثر استهداف سيارة الشرطة التي كانوا يستقلونها مساء اليوم الثلاثاء.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما استهدفت مجموعة مسلحة سيارتهم على طريق الإسكندرية مطروح بالكيلو شرق مدينة الضبعة، مما تسبب في اصدام سيارة الشرطة بحاجز خرساني، و اشتعال النيران فيها وتفحم جميع من بداخلها ولاذ المسلحون بالهرب بالسيارة التي يستقلونها قبل أن تحاصرهم أمنة الجيش والشرطة على بعد 50 بمدينة العلمين أمام بوابة 6 بمارينا على الطريق الساحلي وقتل جميع المسلحين وعددهم 6 مسلحين.

كشف مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض علي أحد الجناه وجاري مباشرة التحقيق معهم.