صافيناز: «عايزة أتجوز مصرى.. ومبسوطة بالرئيس السيسى»

قالت الراقصة الإستعراضية، صافيناز، أن الجمهور المصرى هو سبب نجاحها، مشيرة إلى أن رقصتها الأخيرة ببدلة رقص على شكل علم مصر، كانت على ألحان أغنية “بشرة خير” للفنان حسين الجسمى.

وأضافت صافيناز، أن أيام الثورة كانت صعبة جدًا عليها، وقد تعرضت للسرقة بسبب الانفلات الأمنى، لافتة إلى أنها سعيدة بتولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وانتشار الأمن فى شوارع مصر.

وأشارت، إلى أنها تحترم كافة الراقصات، فكل راقصة لها طريقتها الخاصة، و صافيناز، أنها منذ قدومها مصر زادت فى وزنها 8 كيلو جرامات.

وفى سياق أخر، عبرت صافيناز، عن حبها الشديد للفنانة الراحلة سعاد حسنى، مؤكدة أن فيلم “خلي بالك من زوزو” هو الدافع وراء حبها للرقص الشرقى.

وعن أعمالها القادمة، قالت صافيناز، أنها ستشارك فى فيلم للمنتج أحمد السبكى، ولكن كممثلة، وسيكون دورها كوميدي.

وعبرت صافيناز، عن رغبتها فى الزواج من مصرى، فالمصرى يشتهر بخفة دمه الكبيرة، عن بقية رجال العالم.