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المرزوقي يطالب الولايات المتحدة بتزويد تونس بطائرات هليكوبتر لمواجهة الإرهاب

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المرزوقي يطالب الولايات المتحدة بتزويد تونس بطائرات هليكوبتر لمواجهة الإرهاب المرزوقي يطالب الولايات المتحدة بتزويد تونس بطائرات هليكوبتر لمواجهة الإرهاب

الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوق

طالب الرئيس التونسي منصف المرزوقي، الذي يزور واشنطن حاليا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بتزويد الجيش التونسي بـ 12 طائرة هليكوبتر من طراز (توما هوك) ومعدات للرؤية الليلية والاتصال وذلك لمساعدة بلاده في مواجهة الإرهاب.

وقال المرزوقي – في ندوة عقدها المركز البحثي الأمريكي (المجلس الأطلنطي) على هامش أعمال القمة الأمريكية الأفريقية – إن “رفع مستوى كفاءة الجيش التونسي تعتبر مسألة ملحة وذلك في إطار استعدادات البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر ولمنع أي أعمال إرهابية قد تعرقل العملية الانتخابية القادمة”.

واعترف بأن “الجيش التونسي تنقصه كثيرا من الخبرات والتدريب نتيجة لإهمال النظام الديكتاتوري السابق لقوات الجيش طوال السنوات الطويلة الماضية”.

وفي الوقت نفسه، أعلن المرزوقي – خلال الندوة – أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة القادمة في تونس، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه خلال شهر سبتمبر القادم.

ولفت إلى التحديات الأمنية التي تواجه تونس حاليا نتيجة لعدم استقرار المنطقة واشتعال العمليات القتالية في ليبيا ومالي والأعمال الجهادية في سوريا وغيرها من الدول، محذرا من امتداد الإرهاب والتطرف من تلك الدول إلى تونس.

أ ش أ

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