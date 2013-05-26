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بالفيديو .. الصفاقسي والترجي يشعلان الجولة الأخيرة من الدوري التونسي

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بالفيديو .. الصفاقسي والترجي يشعلان الجولة الأخيرة من الدوري التونسي بالفيديو .. الصفاقسي والترجي يشعلان الجولة الأخيرة من الدوري التونسي

تمكن الصفاقسي والترجي من تحقيق فوزا مهما على النجم والأفريقي بالترتيب في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي ليشتعل صراع اللقب وتصبح الجولة الأخيرة هي الحاسمة.

وخطف الصفاقسي هدفا مبكرا حقق به انتصارا غاليا على ضيفه النجم الساحلي، حيث استطاع الإيفواري إدريسا كوياتي من مراوغة أيمن المثلوثي حارس النجم ووضعها في المرمى الخالي.

وحافظ الصفاقسي على هدفه حتى نهاية المباراة ليكرر فوزه على النجم ويرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة ويحتاج فقط للفوز على الأفريقي في المباراة الختامية دون النظر لنتائج الترجي والنجم ليفوز باللقب.

أما في دربي العاصمة، تمكن الترجي هو الآخر من تكرار فوزه على الأفريقي بنفس النتيجة، وأضاع الأفريقي فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة حينما انفرد عبد المؤمن جابو ولكن تمكن المعز بن شريفية من التصدي لها.

وقبل النهاية بتسع دقائق فقط تمكن الترجي من خطف هدف الفوز بعدما تابع حسين راغد كرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الأفريقي ليسددها قوية في الشباك مهديا فوزا أبقى على حظوظ الترجي في الفوز باللقب.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الترجي إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النجم الذي لديه نفس الرصيد من النقاط وينتظر الترجي أو النجم تعثر الصفاقسي في المباراة الأخيرة مع فوز أحدهما الذي سيهديهم اللقب.

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فيديو اليوم السابع

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