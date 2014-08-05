احصلي على الجنسية الجمالية التي تريدين بالمكياج

تختلف المفاهيم الجمالية من بلد إلى آخر، وتتنوع معها طرق تطبيق المكياج الخاصّة بإبراز جمال الوجه وتفاصيل العينين. إليك، بالصور، وجه فتاة واحدة تبدّل بالفوتوشوب، بحسب مكياج كلّ بلد.

إذا كُنت تتميّزين بالجمال العربي، وتبحثين عن التغيير، يُمكنك التمثل بشخصيّات عالميّة، ثمّ التنويع بإطلالتك باختلاف المكياج.

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مكياج الأرجنتينيات:

يرتكز على الظلال الزهريّ، مع أحمر الشفاه المطابق له، بالإضافة إلى القليل من الماسكرا على الرموش العليا.

مكياج الأستراليّات:

يعتمد على تغيير لون الوجه، مع بودرة الخدود الزهرية اللافتة، فضلاً عن تحديد الشفاه بأحمر الشفاه الأحمر القوي.

مكياج الألمانيّات:

تتميّز بشرة الألمانيات باللون الفاتح، الذي يميل إلى الأصفر؛ وهذا ما يُمكن تحقيقه باختيار كريم الأساس المناسب.

مكياج الأمريكيّات:

يتحقق المكياج الأمريكي بالعيون الخضراء مع أحمر الشفاه الخفيف والقليل من الماسكرا.

مكياج الأندونيسيّات:

يرتكز على المكياج الطبيعي، مع اختيار ألوان المستحضرات المطابقة للون البشرة، إضافة إلى القليل من اللون الزهريّ الفاتح على الشفاه.

مكياج الأوكرانيّات:

يتميّز بالألوان البرونزيّة التي تجعل لون البشرة مشرقاً، مع أحمر الشفاه النيود والماسكرا السوداء التي تُبرز جمال العينين.

مكياج الإيطاليات:

يبرز اللون الأخضر في مكياج الإيطاليات مع الظلال الذي يجعل العيون مشرقة، إضافة إلى أحمر الشفاه المطابق للون البشرة.

مكياج البنغلادشيّات:

اللون البرتقاليّ هو أساس مكياج البنغلادشيّات الذي ينتشر على العينين، الوجنتين والشفتين.

مكياج الرومانيات:

يعتمد على اللون البرونزي الداكن الذي يركّز على لون العينين.

مكياج السري لانكيّات:

يتميّز هذا المكياج بدمج اللونين الأخضر فوق العينين، مع البرتقالي على الشفاه.

مكياج الفيليبينيّات:

تطغى الألوان اللافتة على المكياج الفيليبيني، لا سيّما ألوان ظلال العيون الترابية مع أحمر الشفاه الأحمر القوي.

مكياج الهنديّات:

يرتكز المكياج الهنديّ على القلم الأسود الذي يرسم العين من الداخل مع الحواجب المحدّدة بشدة والقليل من أحمر الشفاه.

مكياج اليونانيّات:

اللون البنفسجي هو من أساسيّات المكياج اليوناني، الذي ينتشر على العينين والشفاه مع الماسكرا القويّة.

أمّا المكياج العربي فهو مزيج من هذه الحضارات، مع التركيز على الكحل العربيّ الأسود، الذي انتشر في كلّ دول العالم على شكل السموكي، بألوانه العديدة.

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