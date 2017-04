"الحرب العالمية الثالثة" يتصدر في مصر

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي بقاء فيلم How to Train Your Dragon 2 حيث حصد 20 مليون دولار، ودخل الفيلم الكوري الجنوبي Roaring Currents في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 30 مليون دولار، ودخل أيضاً الفيلم الصيني The White Haired Witch of the Lunar Kingdom مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 40 مليون دولار، وتراجع فيلم Dawn of the Planet of the Apes من المرتبة الأولى الى الثانية مع 47.5 مليون دولار وتمكن فيلم Guardians of the Galaxy من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 66.4 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Dawn of the Planet of the Apes الى المرتبة الخامسة مع 8.6 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Hercules من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 11 مليون دولار، ودخل فيلم Get On Up في المرتبة الثالثة حيث حصد 13.5 مليون دولار وتراجع فيلم Lucy من المرتبة الأولى الى الثانية مع 18.2 مليون دولار، ودخل فيلم Guardians of the Galaxy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 94.3 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Tammy مباشرة في المرتبة الخامسة مع 3816 مشاهد، وتراجع فيلم Dawn of the Planet of the Apes الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 4947 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Step Up: All In من المرتبة الثانية الى الثالثة مع 11134 مشاهد، ودخل فيلم S Tape في المرتبة الثانية مع 11652 مشاهد وبقي فيلم Transformers: Age of Extinction في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12048 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Planes: Fire & Rescue في المرتبة الخامسة حيث شاهده 20264 مشاهد، ودخل فيلم Step Up: All In في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 41274 شخص، ودخل أيضاً فيلم "صنع في مصر" مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 44428 شخص، ودخل فيلم Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الثانية مع 74526 مشاهد ودخل فيلم Transformers: Age of Extinction مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 78621 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم "عنتر وبيسة" حيث حصد 3 مليون و 680 ألف جنيه، ودخل فيلم "جوازة ميري" في المرتبة الرابعة مع 4 مليون و 463 ألف جنيه، وحل فيلم "الفيل الأزرق" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 7 مليون و 832 ألف جنيه، وجاء فيلم "صنع في مصر" في المرتبة الثانية مع 8 مليون و 247 ألف جنيه وتصدر فيلم "الحرب العالمية الثالثة" المرتبة الأولى بعد أن حصد 10 مليون و 16 ألف جنيه.