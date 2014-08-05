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انعشي إطلالتك بألوان الصيف

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انعشي إطلالتك بألوان الصيف انعشي إطلالتك بألوان الصيف

الثلاثاء 05-08-2014 14:50

على الرغم من طغيان اللونين الأبيض والأسود على عروض الأزياء العالمية الا أن الألوان الصيفية المنعشة كانت حاضرة بقوة  فلا تترددي في إرتدائها هذا الصيف .
تنوعت التصامين المزينة بالألوان المنعشة بين فساتين السهرات الناعمة كالفستان الأحمر الذي شاهدناه على منصة عرض المصمم Zac Posen والفساتين الملكية التي ظهرت في عرض Oscar De La Renta ، والأزياء اليومية ذات التصاميم العملية الناعمة كالبدلة الحمراء الأنيقة من Antonio Berardi و أزياء Céline العصرية .
من الملاحظ أن اللون الأحمر هو لون هذا الصيف بلا منازع إذ شاهدناه في أكبر وأهم العروض ومن بينها عرض المصمم إيلي صعب و Alberta Ferretti. بالإضافة إلى اللون الوردي الذي ظهر من عدة دور أزياء مثل Chanel و Burberry . كما ظهرت العديد من التصاميم المزينة بألوان الميتاليك الرائعة كذلك.
شاهدي معنا التصاميم المنتعشة بألوان الصيف وأخبرينا أي لون هو المفضل لديك ؟

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