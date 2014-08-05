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25 ألف طالب يسجلون رغبات القبول إلكترونيا بجامعة اﻷزهر

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25 ألف طالب يسجلون رغبات القبول إلكترونيا بجامعة اﻷزهر 25 ألف طالب يسجلون رغبات القبول إلكترونيا بجامعة اﻷزهر

وصل عدد زوار موقع تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للمرحلة اﻷولى، قبل قليل، وخلال الساعة اﻷولى لعمله فى اليوم الرابع إلى 25 ألف طالب وطالبة سجلو رغباتهم للقبول بالجامعة إلكترونيا، حضر منهم ما يقارب من 50 طالبا إلى معامل التنسيق الرئيسية بمركز معلومات اﻷزهر بينما سجل الباقى رغباتهم منزليا من أجهزتهم الخاصة.

قال الدكتور هانى حرب، مدير عام تنسيق اﻷزهر الإلكترونى، لـ" اليوم السابع"، قال إن العمل يجرى بشكل جيد، حيث تقل نسبة الحضور لنجاح الموقع فى الوفاء بمتطلبات الطلاب وسهولة تسجيل الرغبات من المنزل.


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