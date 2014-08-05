«حماس» تعلن دخول التهدئة حيز التنفيذ.. وغارات لطيران الاحتلال قبل دقائق من بدئها

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، الثلاثاء دخول التهدئة مع اسرائيل حيز التنفيذ، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام بها.

وقال «أبو زهري»: «دخلت التهدئة حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش) والفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها وندعو الاحتلال للالتزام وعدم العودة لخرقها».

فيما أفاد شهود عيان أن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف غارته على أنحاء مختلفة من قطاع غزة قبل دقائق من دخول التهدئة حيز التنفيذ، فيما أطلقت حماس عدت صواريخ في اتجاه إسرائيل.

وبحسب الشهود، فإن طيران الاحتلال شن عدة غارات على أنحاء مختلفة من قطاع غزة وعلى أراض زراعية.