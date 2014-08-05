أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«حماس» تعلن دخول التهدئة حيز التنفيذ.. وغارات لطيران الاحتلال قبل دقائق من بدئها

Google+ Print

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، الثلاثاء دخول التهدئة مع اسرائيل حيز التنفيذ، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام بها.

وقال «أبو زهري»: «دخلت التهدئة حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش) والفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها وندعو الاحتلال للالتزام وعدم العودة لخرقها».

فيما أفاد شهود عيان أن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف غارته على أنحاء مختلفة من قطاع غزة قبل دقائق من دخول التهدئة حيز التنفيذ، فيما أطلقت حماس عدت صواريخ في اتجاه إسرائيل.

وبحسب الشهود، فإن طيران الاحتلال شن عدة غارات على أنحاء مختلفة من قطاع غزة وعلى أراض زراعية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية