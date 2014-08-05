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أكاديمية البحث العلمى توقع 3 اتفاقيات للنهوض بإنتاجية الأرز والقطن

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أكاديمية البحث العلمى توقع 3 اتفاقيات للنهوض بإنتاجية الأرز والقطن أكاديمية البحث العلمى توقع 3 اتفاقيات للنهوض بإنتاجية الأرز والقطن

يوقع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء، 3 تعاقدات جديدة للنهوض بإنتاجية محاصيل الأرز والذرة الشامية والقطن بأكاديمية البحث العلمى، فى حضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن هذه الاتفاقيات تقع فى إطار دور الأكاديمية فى تشجيع نقل التكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع فى شتى المجالات.

وأضاف صقر، فى تصريحاتٍ له، أن الحملات القومية للأرز والذرة الشامية والقطن تركز على نشر أصناف جديدة عالية الإنتاج، مثل أصناف الأرز الهجين التى تتحمل الملوحة والجفاف، وكيفية إيصال هذا المنتج إلى مستهلكى أرز ، وبالنسبة للذرة الشامية فإن الحملة تقوم على نشر أصناف الذرة الصفراء عالية الإنتاجية بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن، أما الحملة القومية للقطن فى الوجه القبلى فتهدف إلى نشر أصناف القطن الجديدة، التى تستخدم محليًا وقياس الصفات التكنولوجية لها.


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