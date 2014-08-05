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حى مدينة نصر: سحب رخص أى سيارة تعيق الطريق بعد افتتاح محور مصطفى النحاس

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حى مدينة نصر: سحب رخص أى سيارة تعيق الطريق بعد افتتاح محور مصطفى النحاس حى مدينة نصر: سحب رخص أى سيارة تعيق الطريق بعد افتتاح محور مصطفى النحاس

قال اللواء أحمد سالم، رئيس حى مدينة نصر، إن المحافظة ستواجه إشغالات السيارات المتمركزة بالمسارات المجهزة لخطوط النقل العام بعد افتتاح محور مصطفى النحاس نهاية الشهر الجارى بكل حسم.

وشدد سالم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، على أن تواجد أية سيارة تعوق الطريق أمام أتوبيسات الهيئة، سوف يتم إزالتها مباشرة وسحب رُخَص مالك السيارة المخالفة.

جديرٌ بالذكر أن محور مصطفى النحاس يشهد عمليات تطوير تشمل تجهيز مسارات لأتوبيسات النقل العام والتجهيز لإنشاء خطوط الترام السريع، بالإضافة إلى إعادة رصف وترميم الشارع ورفع كفاءته أمام حركة المرور بتكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه، بالتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.


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