سفارة خادم الحرمين في الأردن

أقام مساء أول من أمس د. سامي الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن حفل معايدة لأعضاء بعثة خادم الحرمين الشريفين الدبلوماسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في قاعة الاحتفالات بمقر السفارة، بحضور أعضاء البعثة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، بالإضافة الى عدد من المواطنين السعوديين المقيمين في الأردن.

كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن أول من أمس بمكتبه بسفارة المملكة في الأردن ماجد القطارنة القنصل العام الأردني في جدة، وتم خلال هذا اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.