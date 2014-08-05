رحيل الفنان اليمني كرامة سعيد مرسال

رحل الفنان اليمني كرامة سعيد مرسال عن عمر ناهز 68 عاماً يوم الأحد. وكان الفنان قد تعرّض لأزمة قلبية في وقت سابق نُقل على أثرها إلى العناية المشددة بمستشفى ابن سينا بمدينة المكلا.

وبدأ الفنان بإطلاق أولى أغنياته واسطواناته في العام 1969، حيث لاقت شهرة واسعة في اليمن والخليج العربي، تميزت باللون الحضرمي أشهرها أغنية "المتيم" التي حازت على إعجاب الجماهير العربية والخليجية، والتي غنّاها العديد من المغنيين في الخليج العربي مثل الفنان راشد الماجد وفرقة ميامي وغيرهم، كما قدم أغانٍ وطنية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"