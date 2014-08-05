تحليل الانتقالات – تشيلسي: سيسك وكوستا بـ10 ملايين فقط..وواحد سيرحل

ربما لم يحصل تشيلسي على كل احتياجاته بعد في سوق الانتقالات، لكنه كان "الأسرع" و"الأكثر حنكة على المستوى المالي" بين أقرانه من الأندية الإنجليزي.

على المستوى المالي، كان تشيلسي رائعا في سوق الانتقالات.. دعم فريقه بثلاثة نجوم، ولم ينفق تقربا سوى 10 ملايين يورو.

لكن في المقابل لازال فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو "مفتقدا لعنصر" يجعله يتساوى قوة مع كبار أوروبا، ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

ويقدم FilGoal.com تحليلا لكل الأندية الكبرى في أوروبا وتحركاتها في سوق الانتقالات.. المراكز التي غطتها بشكل جيد، والأماكن التي لا تزال ضعيفة في الفريق. والبداية مع البلوز.

بداية، تشيلسي كان الأسرع في حسم الصفقات.. قبل انتهاء كأس العالم كان قد استرجع كورتوا، وضم دييجو كوستا وسيسك فابريجاس، وبعد نهاية المونديال بأيام كان قد تعاقد مع فيليبي لويس.

1) هل أنفق النادي كثيرا؟

الإجابة هي لا.. على الإطلاق..

دفع تشيلسي 85 مليون يورو على ضم دييجو كوستا، وسيسك فابريجاس وفيليبي لويس مع ديدييه دروجبا وماريو باساليتش هذا الصيف.

لكن النادي الإنجليزي فعليا نجح في تفادي إنفاق الكثير من المال، إذ نجح في استرجاع 75 مليون يورو بعدما باع روميلو لوكاكو وديمبا با وديفيد لويز وباتريك فان أنهوت بأسعار ممتازة.

أي أن تشيلسي عمليا، ضم 4 أساسيين، وباع 3 من البدلاء ولم ينفق سوى 10 ملايين يورو.

2 - خطة الموسم المقبل

يعد مورينيو بحسب تقارير وسائل الإعلام البريطانية فريقه لخطتي 4-3-3 بوجود ثلاثي وسط من سيسك فابريجاس ونمنيا ماتيتش وراميرس.

ولـ4-2-3-1 مع مشاركة سيسك كصانع لعب صريح تحت رأس الحربة الوحيد في كل الأحوال دييجو كوستا.

صفقات تشيلسي:

> ماريو باساليتش - مجانا

> ديدييه دروجبا - مجانا

> دييجو كوستا - 32 مليون جنيه استرليني

> فيليبي لويس - 16 مليون استرليني

3- المراكز التي دعمها تشيلسي

من هم أفضل 3 حراس في العالم حاليا؟ غالبا هم مانويل نوير.. بتر تشك.. وثيبوت كوارتوا.. واثنان منهما بات في تشيلسي.

أعاد تشيلسي ثيبوت كورتوا، وأنهى فترة إعارته مع أتليتكو مدريد أو بالأحرى رفض تجديدها.

لماذا عاد كورتوا؟ هناك تقرير أبرزته شبكة سكاي سبورتس البريطانية يقول إن مورينيو يرى في كورتوا المستقبل بعدما بلغ بتر تشك 32 عاما.

ربما هناك أزمة تحدث بسبب أن بتر تشك لازال في قمة مستواه ولا يرغب في الجلوس بديلا، وهذا سنناقشه في مرحلة متقدمة من هذا الموسم.

وفي الدفاع، خسر الفريق جهود ديفيد لويز، الذي وإن كان يشارك كلاعب وسط أغلب الوقت مع مورينيو، لكنه كان غطاء مناسبا للثنائي جون تيري وجاري كاهيل إن أصيب أحده.

كاهيل وتيري بديلهما الحالي هو كورت زوما، لكن اللاعب حتى الآن خلال المباريات الودية أكد أنه بدنيا ممتاز، لكنه خططيا لازال يترك ثغرات في الخط الخلفي للبلوز.

وفي مركز الظهير الأيسر، جاء فيليبي لويس من أتليتكو مدريد بعدما فشل النادي في جلب لوك شو من ساوثامبتون وفاز عليه في الصفقة مانشستر يونايتد لأن اللاعب طلب راتبا عاليا بحسب ما كشف عنه مورينيو.

لويس سيلعب كظهير أيسر، الاحتياطي الخاص به هو سيزار أزبليكويتا، الذي سيكون الظهير الأيمن الأساسي في الأساس وسيجلس له على مقاعد البدلاء برانيسلاف إيفانوفيتش.

وفي وسط الملعب، دعم تشيلسي صفوفه بلاعب رائع هو سيسك فابريجاس.. ويقول عنه مورينيو: "إنه يملك الذكاء الكافي لقراءة اللعب بسرعة كبيرة.. يجيد معرفة متى يجعل الفريق بالكامل يضغط، ومتى يكف عن ذلك".

ويقول مورينيو: "سيسك هو العنصر الذي كان مفقودا وأكمل به تشيلسي صورته المثالية".

الآن تشيلسي يمتلك القوي نمنيا ماتيتش، والذكي سيسك فابريجاس، والنشيط راميرس والهولندي الواعد ماركو فان جينكل.. ينقصهم أحد؟ ربما ارتكاز متأخر لأن الثلاثي يحب أن يلعب متقدما ويضغط على الخصوم مبكرا.

لكن يبدو أن خطة تشيلسي في الموسم المقبل ستعتمد على دفاع متقدم ولاعبي وسط يضغطون من الأمام.

الراحلون:

> أشلي كول

> ديمبا با

> فرانك لامبارد

> روميلو لوكاكو

في الهجوم..

كانت كل هزيمة لتشيلسي في الموسم الماضي، يتبعها تصريح من مورينيو بأن الفريق يفتقد للمهاجم الجيد.

الآن دعم تشيلسي صفوفه بالنجم المتميز دييجو كوستا، القادم من أتليتكو مدريد. وفاز البلوز بنجم، وخسر مورينيو حجة من حججه.

ويجلس على مقاعد البدلاء ديدييه دروجبا بعد عودته للبلوز..

4- ما المراكز الضعيفة التي لم يدعمها تشيلسي؟

يظل قلب الدفاع منقوصا لأن زوما لم يثبت نفسه بعد، ويبدو مورينيو غير مقتنع بنسبة 100% بأن إيفانوفيتش ليس أفضل قلب دفاع للفريق.

وفي الوسط، يظل الفريق منقوصا من صانع لعب رئيسي يلتف حوله تشيلسي، خاصة بعدما ظهر دون المستوى لاعبي البلوز في كأس العالم إيدين أزار وأوسكار وويليان وأثاروا شكوكا في كونهم سيصبحون نجوم العالم في المستقبل كما كان يصرح دوما مورينيو.

وفي الهجوم، خسر فقط تشيلسي المستقبل، روميلو لوكاكو.

5- هل يرحل أو يأتي أحد؟

تقول صحيفة ليكيب الفرنسية إن تشيلسي أحد المهتمين بخدمات إيزيكيل لافيتزي نجم باريس سان جيرمان والذي يقدر ثمنه بـ20 مليون يورو.

أما الراحلون، فلابد من أن يترك النادي أحد الأجانب لتصبح القائمة سليمة في سجلات اتحاد الكرة الإنجليزي.

من يرحل؟ تقول التقارير إن مورينيو لن يمانع بيع بتر تشك بعد عودة كورتوا.

وما أشعل تلك التقارير أن مورينيو وصف الحارس مارك شوارزر بالحارس الثاني في تشيلسي، وأثنى على كورتوا دون ذكر تشك في كلامه.

ويعرض النادي لاعبه النيجيري جون أوبي ميكيل على عدد من الأندية الإيطالية، وربما يترك النادي أحد الصاعدين ليخرجوا في رحلة إعارة.. لا توجد إجابة واضحة في تقارير الصحف البريطانية حتى الآن.