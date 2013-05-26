تعقد الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز الإنجازات المرتبطة بعمليات زراعة الكبد فى مصر، وذلك تحت شعار "زراعة الكبد فى مصر الأمل فى حياة جديدة "، والذى سيكشف عن أحدث العلاجات فى مجال عمليات زراعة الكبد، وبحضور الخبير العالمى فى زراعة الكبد البروفيسور فوزى صليبة، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى بول بروس بباريس.

ويذكر أن مصر تعتد الدولة الأولى عالميا فى معدلات الإصابة بالفيروسات الكبدية، وهو ما يجعلها فى مقدمة الإصابات بالتليفات الكبدية ومن ثم الحاجة الملحة إلى عمليات زراعة الكبد وسوف يلقى المؤتمر الضوء على عمليات زراعات الكبد وكيفية تطوريها وتحسينها بمصر.