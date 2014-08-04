القحطاني يوضح أسباب غيابه عن مران الهلال

أوضح ياسر القحطاني مهاجم وقائد نادي الهلال السعودي أسباب تغيبه عن المران الأخير للفريق والذي فتح المجال أمام الشائعات.

وقال القحطاني في تصريحات لصحيفة "الجماهير" السعودية: "أصبت بالإنفلونزا وهو سبب عدم مشاركتي في المران الأخير النادي".

وأضاف القحطاني ساخرا "أرجو أن أكون أوضحت الأمر تماما وتحياتي لهواة إصدار الشائعات".

ويعود نادي الهلال لتدريباته مساء الاثنين تحت قيادة الروماني لورينت ريجيكامف بعد فوز الفريق في المواجهة الودية على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخضع لاعبو الفريق الذين شاركوا في مواجهة الفتح الودية لتدريبات استشفائية فيما أدى باقي أعضاء الفريق تدريبات بدنية لرفع اللياقة.